2022/03/10 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، عن وقوع حادث سير مروع في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الحادث وقع قرب ناحية يثرب في صلاح الدين، وادى الى مصرع منتسب وإصابة ٤ مدنيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع منتسب وإصابة 4 مدنيين بحادث سير في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع منتسب وإصابة 4 مدنيين بحادث سير في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).