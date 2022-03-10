“سامسونغ” قد تخضع لتحقيق رسمي بسبب هاتف “غلاكسي إس 22”

2022/03/10 | 19:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير أن شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية قد تواجه مشكلة قانونية بعد انتشار مخاوف من ‏خنقها لأداء التطبيقات الذكية، من أجل الحفاظ على عمر بطاريات هواتفها.‏ وتزعم مصادر لصحيفة “ذا كوريا هيرالد” أن لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية “من المتوقع” أن تحقق مع “سامسونغ” بشأن مزاعم انتهاكها لقانون الإعلان عند تسويق سلسلة […]

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