الزوراء يفتح صفحة التحضير لملحق الابطال

2022/03/10 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ فريق كرة القدم بنادي الزوراء الرياضي، التحضير لمواجهة الشارقة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا.وخاض النوارس وحدة تدريبية مساء اليوم بحضور جميع لاعبيه استعداداً للقاء المرتقب.وشارك في التدريبات الجماعية للفريق اللاعبين مهدي كامل والحسن حوابيب واحمد سرتيب بعد عودتهم من الاصابة.وشهدت التدريبات أيضاً مشاركة مازن فياض بعد موافقة الكادر […]

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