نائب : على البرلمان مساءلة الكاظمي بشأن لجنة أبو رغيف

2022/03/10 | 19:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..طالب النائب محمد الشمري، الخميس ، مجلس النواب بمساءلة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لعدم امتثاله لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص الغاء لجنة أبو رغيف، مبينا ان الامتناع عن اصدار امر ديواني بإلغاء اللجنة استنادا لقرار المحكمة يعد تجاوزا صريحا على القضاء .وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة /، ان […]

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