2022/03/10 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة بالوثيقة..



تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط لتقييم أداء محافظ بابل أولاً على ايرث نيوز.

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