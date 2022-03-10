منقذها احتاج إلى إنقاذ.. شاهد ما حدث لمراهق حاول إنزال قطة عن أعلى شجرة

2022/03/10 | 19:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه قصة مراهق تصرف بعفوية، لمحاولة إنقاذ قطة كايلي مورفي من أعلى شجرة في متنزه انديانابوليس، لكن المنقذ كان بحاجة إلى الإنقاذ بعد ذلك.

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