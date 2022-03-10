دراسة حديثة: ألعاب الفيديو تحسن مهارات القراءة

2022/03/10 | 19:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت دراسة حديثة، عن أن ألعاب الفيديو يمكن أن تكون لها فائدة مفاجئة فى تحسين مهارات القراءة، حيث يقول باحثون من جامعة ساسكاتشوان الكندية، إن الألعاب قد تحسن مهارات الانتباه المحيطي، والتي تعتبر ضرورية لقدرة القراءة.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضحت شايلين كريس التي قادت الدراسة، أن "الانتباه جزء مهم من القراءة الناجحة، وتحتاج عيناك إلى المسح عبر الصفحة بطريقة منهجية لمعالجة كل كلمة وجملة بشكل صحيح، لذلك، فإن الأنشطة التي قد تؤثر على عمليات الانتباه، مثل ألعاب الفيديو، قد يكون لها أيضًا تأثير على القراءة أيضًا".وفهم الباحثون كيفية تأثير الألعاب على مهارات القراءة، من خلال تحليل أكثر ألعاب الفيديو شيوعًا لتحديد عدد الأشياء الموضوعة في المحيط مقابل في المنتصف، والتي يتعين على اللاعبين الرد عليها. كما أكملت مجموعة من المشاركين بمستويات مختلفة من تجربة الألعاب مهمة قراءة تضمنت ظهور كلمات تومض على الشاشة في واحد من ثمانية مواقع محتملة. وتضمنت الكلمات كلمات معروفة كان من السهل تحضيرها، بالإضافة إلى كلمات مزيفة تتطلب سماع صوت مسموع لقراءتها. وكشفت النتائج عن أن المشاركين الذين لعبوا ألعابًا بأشياء محيطية أكثر كانوا أفضل في قراءة كل من الكلمات المعروفة والكلمات المزيفة بسرعة وكفاءة.وتقول الدارسة إنه "لاحظنا أن الأفراد الذين تعرضوا بشكل أكبر للطلبات المرئية المعروضة بشكل محيطي في ألعاب الفيديو، على سبيل المثال، إشعار نصي أو ظهور عدو على جانب الشاشة، بدلاً من وسط الشاشة، كانوا يميلون إلى الحصول على أوقات استجابة قراءة أسرع من الأشخاص الذين تعرضوا بشكل أقل أو معدوم للمتطلبات المرئية المحيطية".ويأمل الباحثون أن تؤدي النتائج التي توصلوا إليها إلى تصميمات أفضل لألعاب الفيديو يمكن أن تعزز العادات الصحية، وتأتي هذه الدراسة بعد وقت قصير من كشف البحث عن أن ألعاب الفيديو العنيفة لا تجعل اللاعبين أكثر عدوانية في الحياة الواقعية.

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