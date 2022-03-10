سياسي امريكي: أمريكا استخدمت اسلحة كيمياوية في اوكرانيا لاتهام روسيا

2022/03/10 | 20:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي دون ديبار ، الخميس، ان تحذير البيت الابيض من احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيمياوية ، يجب ان ينظر اليه على انه تهديد من ان الولايات المتحدة تخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا ، ثم محاولة إلقاء اللوم على روسيا .ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة […]

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