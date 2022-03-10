"أسلحة بيولوجية وكيماوية في أوكرانيا".. مسؤولة أميركية ترد على "البروباغندا" الروسية

2022/03/10 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، الخميس، أن الادعاءات الروسية حول وجود مختبرات أوكرانية تطور أسلحة كيماوية وبيولوجية هي محض "بروباغندا روسية".

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