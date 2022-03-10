2022/03/10 | 20:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة بغداد تطالب انقرة بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول للعراقيين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تطالب انقرة بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول للعراقيين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تطالب انقرة بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول للعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).