2022/03/10 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد محاولة اغتيال قائد عمليات صلاح الدين..نجاة مسؤول بالنجف بأعجوبة

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