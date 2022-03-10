2022/03/10 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن تفاصيل محاولة اغتيال قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم استهداف عجلة قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن، عبد المحسن حاتم، بعبوة ناسفة".

وبين أن "ذلك اثناء عملية تفتيش ضمن محافظة صلاح الدين"، مؤكدا أنه "لم تسجل اي اصابات تذكر".

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