2022/03/10 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cRF4_8lWFME

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق أمام كارثة كبرى .. و المرشد الإيراني يتحدى | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق أمام كارثة كبرى .. و المرشد الإيراني يتحدى | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).