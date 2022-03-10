2022/03/10 | 20:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VhR5pJzeO1M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كادر #قناة_زاكروس بغداد يقطعون كيكة الذكرى الرابعة لإنطلاقها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كادر #قناة_زاكروس بغداد يقطعون كيكة الذكرى الرابعة لإنطلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).