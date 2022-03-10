اطلاق نار يستهدف مدير بلدية النجف

2022/03/10 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بلدية النجف، الخميس، عن تعرض مديرها لاطلاق نار في شارع المطار.

وقال مدير اعلام البلدية بشار السوداني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عمار شكر مدير لبلدية تعرض لاطلاق نار في منطقه شارع المطار من قبل أحد المستثمرين المتجاوزين على المنطقة".

وأضاف أنه "تم ازالة التجاوز الامر الذي دفع الاخير لاطلاق النار على مدير البلدية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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