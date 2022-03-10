عبوة ناسفة تستهدف قائد عمليات صلاح الدين

2022/03/10 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم اثناء عملية تفتيش ضمن المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم اثناء عملية تفتيش ضمن المحافظة".واضاف المصدر ان " الحادث لم ينتج عنه اي اصابات تذكر".

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