2022/03/10 | 20:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل أن تشهدَ بغداد مساء الغد الجمعة بداية المعسكر الداخلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. فيفا يوافق على إقامة ودية للمنتخب ونظيره الزامبي في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. فيفا يوافق على إقامة ودية للمنتخب ونظيره الزامبي في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).