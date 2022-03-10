تفاعل بسبب صوت الأذان أثناء استقبال الرئيس الإسرائيلي في تركيا

2022/03/10 | 20:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، جدلا وساعا بعد إجراء مراسم الاستقبال في نفس وقت الأذان

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