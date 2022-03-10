وزير العدل: مشروع الأتمتة وصل لمراحله النهائية

2022/03/10 | 20:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اليوم الخميس، أن مشروع الأتمتة وصل لمراحله النهائية، مشيراً إلى أنه سيطبق خلال الأيام القليلة المقبلة.وقالت وزارة العدل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العدل سالار عبد الستار محمد، شارك في مبنى الوزارة بعرض تقديمي افتراضي لأتمتة الوكالات والمعاملات الخاصة بدائرة الكتاب ‏العدول، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن/ ‏الشركة العامة للانظمة الالكترونية ‏بحضور مدير عام الشركة احمد الكعبي، ومدير ‏عام دائرة الكتاب العدول راستي يوسف حميد ومدير ‏عام دائرة التنفيذ بشار احمد محمد ومدير عام دائرة ‏التخطيط العدلي منى متي بيثون".وأكد الوزير أن "مشروع الاتمتة الالكترونية وصل الى ‏المراحل النهائية وسوف يتم تطبيقه خلال الايام القليلة المقبلة ‏في دائرة الكتاب العدول، وتباعا في الدوائر العدلية ومنها (التسجيل العقاري، ‏القاصرين، التنفيذ)"، مشيرا الى أن "الوزارة قطعت أشواطاً ‏كبيرة في هذا الجانب لغرض تطبيق هذا المشروع المهم".وتابع أنه "يتابع باهتمام كبير آليات تطبيق مشروع الاتمتة في الدوائر العدلية المشار اليها، كونها تعمل على تسهيل الإجراءات في كافة الدوائر العدلية ‏وتقضي على الروتين والتزوير والتلاعب وتحفظ الوثائق ‏بطريقة علمية وصحيحة وأنه يصب في مصلحة المواطن العراقي".

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