ما هي الطرق الشائعة لتشخيص الربو؟

2022/03/10 | 20:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..الربو من الأمراض المزمنة نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين أو الشّـُعَب الهوائية وتضييقهما، الأمر الذي يُقلل أو يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب الهوائية، في سلسة “اطمن على نفسك” نتعرف على كيفية تشخيص الربو، بحسب موقع مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية.لتشخيص الربو، سيناقش طبيبك تاريخك الطبي معك ويجري فحصًا بدنيًا قد […]

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