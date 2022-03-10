حقائق عن المحكمة العليا الأميركية

2022/03/10 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعة أشخاص لهم القول الفصل في النزاعات القضائية وفي تفسير دستور البلاد.لم يكن الأمر دائما كذلك، هذه قصة المحكمة العليا الأميركية.

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