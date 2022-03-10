فيفا يوافق على إقامة ودية المنتخب العراقي ونظيره الزامبي على ملعب المدينة

2022/03/10 | 20:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، على إقامة ودية المنتخب العراقي ونظيره الزامبي على ملعب المدينة الدولي في بغداد في 18 من الشهر الحالي.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، إن “الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على إقامةِ المباراة الوديّة بين منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي في الثامن عشر من الشهر الحالي […]

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