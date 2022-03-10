2022/03/10 | 20:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت عقد جولة المشاورات القنصلية الجديدة مع تركيا في بغداد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

طلبت وزارة الخارجية العراقية من السفير التركي لدى العراق تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للعراقيين.

وقال بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسيّ صالح حسين علي التميمي، بحث مع السفير التركيّ لدى العراق علي رضا كوناي، الشروع باستكمال المباحثات القنصلية التي بدأت جولتها الأولى بأنقرة في تشرين الأول الماضي".

أشار البيان إلى أنّ "التميمي دعا الجانب التركي لعقد الجولة الثانيَّة من المشاورات القنصليَّة في بغداد".

وأضاف أنّ "وكيل الوزارة طلب من كوناي تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة تركيا"، مبينًا أنّ "وزارة التخطيط تعمل بجد في تسهيل منح سمات الدخول للمواطنين الأتراك الراغبين بالاستثمار أو زيارة العراق".

اقرأ/ي أيضًا:

لغز التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة..



ماذا يصدر العراق إلى تركيا؟

شقة في بغداد تساوي "فيلا" تركية..



ما هي أسباب ارتفاع أسعار عقارات العاصمة؟

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تطلب من تركيا تسهيل إجراءات سمات الدخول للعراقيين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تطلب من تركيا تسهيل إجراءات سمات الدخول للعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).