2022/03/10 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص..
أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الخميس، أن القوى السياسية المتنفذة في كردستان تريد تقوية علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة على حساب باقي المكونات العراقية.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “إقليم كردستان بات واضح للعيان بأنه لا ينظر إلى العراق بصورة عامة بقدر ما ينظر إلى مصلحته الخاصة، فلا يهمه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الإقليم يستقوي بأمريكا ضد العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الخميس، أن القوى السياسية المتنفذة في كردستان تريد تقوية علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة على حساب باقي المكونات العراقية.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “إقليم كردستان بات واضح للعيان بأنه لا ينظر إلى العراق بصورة عامة بقدر ما ينظر إلى مصلحته الخاصة، فلا يهمه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الإقليم يستقوي بأمريكا ضد العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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