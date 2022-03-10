الفتح: الإقليم يستقوي بأمريكا ضد العراقيين

2022/03/10 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الخميس، أن القوى السياسية المتنفذة في كردستان تريد تقوية علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة على حساب باقي المكونات العراقية.وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “إقليم كردستان بات واضح للعيان بأنه لا ينظر إلى العراق بصورة عامة بقدر ما ينظر إلى مصلحته الخاصة، فلا يهمه […]

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