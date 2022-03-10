مدرب الصناعة: سنحاول استغلال التوقف لتجهيز الصناعة الى الممتاز

2022/03/10 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد مدرب نادي الصناعة صادق حنون، اليوم الخميس، بانه يسعى الى استغلال فترة توقف الدوري على ضوء استحقاق المنتخب للوطني و تجهيز فريقه الى منافسات الدوري و الابتعاد عن المناطق الخطرة.

وقال حنون بتصريح لـ (بغداد اليوم): "نمتلك 3 لاعبين مصابين وسنحاول ان نقوم بتجهيزهم فضلاً عن عددٍ من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الخمس الاخيرة لذا ستكون هنالك مباريات تجريبية نشركهم بها من اجل ادخالهم اجواء المنافسة".

واضاف أن "المرحلة الثانية هي مرحلة حاسمة في الدوري لا يمكن ان تعوض بها النقاط التي تهدر".

و اكمل أنه "قد منحنا الفريق فترة راحة 3 ايام و سنعاود التدريب يوم السبت المقبل وسنحاول تصحيح الاخطاء الفردية التي وقع بها الفريق في الفترة السابقة".

وختم أن "الفوز على الكرخ كان جيدا وقد دفعتنا الى الامام لكن الخسارة من فريق نوروز كانت مؤلمة على الرغم من تقديم الفريق اداء مميز في المباراة ونتمنى ان يكون القادم افضل لفريق الصناعة في بطولة الدوري".

ويذكر ان فريق الصناعة تغلب على فريق الكرخ بثلاثة اهداف نظيفة ضمن الجولة ٢٥ من الدوري العراقي الممتاز .

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