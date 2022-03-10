عارضنا بينما صوت الآخرون.. دولة القانون يقول انه سيعيد سعر صرف الدولار للسابق

2022/03/10 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، اليوم الخميس، أن مشروع الائتلاف القادم هو ارجاع سعر صرف الدولار الى وضعه السابق.

وقال السلامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المشاكل الاقتصادية الحالية ليست وليدة اللحظة ولكن كانت بسبب تراكمات سابقة ظهرت في الوقت الحالي ونظرًا لعدم وجود رؤية للحكومة لمعالجة هذه المشاكل فانها تتحمل جزء كبير من المسؤولية".

وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون كان الجهة الوحيدة التي عارضت رفع سعر الدولار فيما صوتت الكتل الاخرى على تطبيق القرار".

وتابع السلامي أن "مشروعنا القادم هو ارجاع سعر صرف الدولار وتعويض جميع الخسائر الناتجة عنه".

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