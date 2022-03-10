نجاة قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال بتفجير

2022/03/10 | 20:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا قائد عمليات صلاح الدين اللواء

الركن عبد المحسن حاتم، اليوم الخميس،

من محاولة اغتيال بتفجير استهدف عجلته.

وقال مصدر أمني، إن الانفجار وقع أثناء

عملية تفتيش خاصة قادها القائد العسكري

ضمن محافظة صلا

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