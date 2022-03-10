هجوم مسلح يستهدف موكب مسؤول في النجف

2022/03/10 | 20:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس،

باستهداف موكب مدير بلدية النجف من قبل

مسلحين مجهولين.

وقال المصدر، إن المسلحين أطلقوا رشقة

من الرصاص على موكب مدير بلدية النجف

ضمن شارع المطار، من دون معرفة تفاصيل

أكثر.

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