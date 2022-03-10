بيان من الإعلام الأمني حول الانفجار الذي استهدف عجلة قائد عمليات صلاح الدين

2022/03/10 | 20:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============= القطعات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين تنفذ عملية بحث وتفتيش في منطقة جنوب العيث ضمن قاطع المسؤولية، وخلال هذه العملية انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق، مما ادى أضرار في مقدمة عجلة نوع( لاندكروزر مصفحة) والتي كان بداخلها قائد عمليات صلاح الدين وامر لواء مغاوير العمليات، دون خسائر بشرية.[…]

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