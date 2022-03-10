الزوراء يتلقى أنباءً سارة قبل مواجهة الشارقة الإماراتي

2022/03/10 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تلقى فريق كرة القدم بنادي الزوراء، أنباءً سارة قبل مواجهة الشارقة الإماراتي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.وقال الناطق باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريق كرة الزوراء بدأ تحضيراته لمواجهة الشارقة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا”.واوضح ان “الزوراء خاض تدريبه الجماعي اليوم بتواجد اللاعبين […]

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