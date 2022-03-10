الكشف عن تفاصيل تخص 'زعيم داعش' الجديد

2022/03/10 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد تنظيم "داعش" مقتل متزعمه أبو إبراهيم الهاشمي، و"مبايعة" أبو الحسن الهاشمي خلفا له.

وقال التنظيم في كلمة صوتية أطلقها المتحدث الجديد باسمه أبو عمر المهاجر، إن "مجلس شورى التنظيم استقر على مبايعة أبو الحسن الهاشمي خليفة جديدا، والكشف عن هوية الزعيم الجديد غير متاح حاليا".ودعا عناصر التنظيم إلى "مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم، ومواصلة عملياتهم".

وقال إن آخر "إنجازات "أبو إبراهيم الهاشمي كان تحرير عدد من عناصر التنظيم في سجن غويران بالحسكة من أيدي قوات سوريا الديمقراطية"، بحسب الكلمة الصوتية.ويأتي بيان التنظيم بعد إعلان الولايات المتحدة مطلع شباط الماضي مقتل أبو إبراهيم الهاشمي في ريف إدلب الشمالي.

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