2022/03/10 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي يقينا لا تستطيع الذات أن تسلم بهوية خالية ومتجردة من الأنا ومن حقيقتها التي يفهما الفكر الشرقي مقابل أن الفهم الغربي يصر دوما على أن التصادم والنزاع والمزاحمة وهو جوهر وجود الأنا والكاشف لها، وفي هذا المعنى كتب ماكس هوركهيمر يقول "من الصعب جدا أن يحدد المرء بدقة ما أرادت اللغات الأوربية في وقت من الأوقات أن تقوله وتعنيه من خلال لفظego الأنا، إن هذا اللفظ يسبح في تداعيات غامضة قاحلة، هذا الأعتراف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمكن التجرد من الهوية الكونية - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمكن التجرد من الهوية الكونية - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).