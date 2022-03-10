عودة لوقفة احتجاجية لأطباء ... - جواد الديوان

2022/03/10 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان كانت تشرين 2019 وقفة احتجاجية لشباب عراقيين عانوا من الإحباط وضياع الامل.



وربما تمثل هذه الخطوة البعض في وقفتهم، انها محاكاة نجاح للإعلان عن مطالب مهنية باستخدام وسائل سياسية، وما مطلبهم الا حصر العمل على اجهزة السونار في القطاع الخاص.



تم استخدام الموجات فوق الصوتية (السونار) في الطب لنصف قرن.



وفي العقدين الأخيرين أضحت أجهزة الموجات فوق الصوتية أصغر حجما وبنوعية أفضل وأرخص ثمنا.



وظهر المعهد ا ......





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