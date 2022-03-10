آلهة البدو / الجزءالثاني / 5من 5 - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/03/10 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي مفهوم كبير الآلهة في الأزمنة البعيدة ، لم تكن السياسة مستقلة عن الدين بأهداف منفصلة خاصة بها .



كان الطموح السياسي لكل دولة - مدينة يتمثل في مد نفوذها لأبعد من حدودها الزراعية والسياسية ، والسيطرة على باقي دويلات / المدن ، وتكوين شكل آخر للدولة يمتد على مساحة جغرافية مترامية الأطراف متنوعة التضاريس : جبال وسهول وصحاري ووديان وبحار ، بعد ان كانت مساحتها تمتد على مساحة سهل زراعي لا اكثر ، كم ......





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