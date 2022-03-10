روسيا تنفي مزاعم قصف مفاعل “تشيرنوبيل” في أوكرانيا

2022/03/10 | 21:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، اليوم الخميس، مزاعم قصف الجيش الروسي محطات الطاقة الفرعية في محطة “تشيرنوبيل” للطاقة بأوكرانيا.وقال فيشنفيتسكي في منتدى “فالداي” الدولي للحوار “سأعطي مثالا واحدا فقط.أعلن الجانب الأوكراني عن قصف مزعوم في منطقة محطة “تشيرنوبيل” للطاقة النووية وإلحاق أضرار […]

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