الحشد الشعبي يطيح بـ3 من منسقي العمليات الارهابية في ديالى

2022/03/10 | 21:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف الحشد الشعبي، الخميس، عن الاطاحة بـ3 من منسقي العمليات الارهابية في ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المفارز الاستخبارية في الحشد الشعبي نجحت في عمليات نوعية مهمة من الاطاحة بـ3 من منسقي العمليات الارهابية في مناطق متفرقة من ديالى”.واضاف الحسيني،ان” العناصرالمعتقلة خطيرة جدا ومتورطة بسلسلة […]

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