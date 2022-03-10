2022/03/10 | 21:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aqtRLdZlkJo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | خلافات بغداد واربيل.. سياسة ترحيل الازمات تنهي حلول الدستور) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | خلافات بغداد واربيل.. سياسة ترحيل الازمات تنهي حلول الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).