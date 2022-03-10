2022/03/10 | 21:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضحت مديرية بلدية النجف، اليوم الخميس، حقيقة محاولة اغتيال مديرها.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر محاولة اغتيال مدير بلدية النجف الاشرف المهندس عمار موسى شكر”.واضاف البيان “في الوقت الذي ننفي فيه تعرض مدير البلدية الى محاولة اغتيال ندعو الوكالات الخبرية الى توخي الدقة […]

ظهرت المقالة بلدية النجف توضح حقيقة محاولة اغتيال مديرها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية النجف توضح حقيقة محاولة اغتيال مديرها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية النجف توضح حقيقة محاولة اغتيال مديرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).