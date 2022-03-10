2022/03/10 | 21:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الـ48 ساعة القادمة.وقال ماكرون في مستهل قمة أوروبية طارئة في مدينة فرساي الفرنسية اليوم الخميس: “هذا الصباح تحدثنا أنا والمستشار الألماني أولاف شولتز مع بوتين.ونعتزم إجراء حديث جديد معه خلال الـ48 ساعة القادمة”.وأكد ماكرون أنه يسعى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفرنسي يعتزم مهاتفة بوتين لبحث الازمة الاوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الفرنسي يعتزم مهاتفة بوتين لبحث الازمة الاوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).