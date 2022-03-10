ماكرون يوجه ضربة موجعة لآمال أوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي قريبا

2022/03/10 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضربة موجعة لآمال أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الأمر صعب حين يتعلق بدولة تعاني من حرب، الخميس

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