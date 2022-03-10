بسبب ازمة معاصرة.. الصحة العالمية تحذر من زيادة حادة في الأمراض المعدية

2022/03/10 | 21:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك نقص في الغذاء وتنقلات الناس.

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