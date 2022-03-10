2022/03/10 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بلدية النجف الأشرف تنفي تعرض مديرها إلى محاولة اغتيال » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 21:28

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