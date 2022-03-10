تعيين مكاري وزيراً جديداً للإعلام بلبنان خلفا لـ”قرداحي”

2022/03/10 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عيّن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، زياد مكاري وزيراً للإعلام خلفاً لوزير للمستقيل جورج قرداحي.تعيين مكاري جاء بعد أن قبل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تسميته خلفاً لقرداحي من بوابة الحفاظ على حصته الحكومية، وهو أمر كان رافضه في السابق.وزياد المكاري من مواليد زغرتا (شمال لبنان) 1968، وهو ابن قائد الدرك […]

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