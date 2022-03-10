ويفا يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو

2022/03/10 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الخميس، أنه فتح تحقيقا تأديبيا بحق رئيس نادي باريس سان، ناصر الخليفي، ومديره الرياضي، ليوناردو.بسبب تصرفاتهما على إثر خروج الفريق من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

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