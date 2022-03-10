أميركيون يتطوعون للقتال في أوكرانيا.. ماذا قالوا عن الدوافع؟

2022/03/10 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أبدى متطوعون في دول غربية، استعدادا وحماسا كبيرين للذهاب إلى أوكرانيا، لمساندة جيش البلاد في الحرب ضد روسيا، بينما شرعت سفارات كييف بعدد من عواصم العالم، في استقبال طلبات الراغبين بالتطوع لغرض القتال.

وبحسب تقارير صحفية، فإن السفارة الأوكرانية في العاصمة الأميركية واشنطن، شهدت إقبالا ملحوظا للمتطوعين الراغبين في القتال، رغم المخاطر الجمة المحدقة بالعملية.

ومن بين أولئك المتطوعين في الولايات المتحدة، ماثيو باركر، وهو عسكري سابق خدم لأكثر من عشرين عاما في الجيش الأميركي، ثم صمم في الأزمة الأخيرة على أن يساعد الأوكرانيين، بحسب قوله.

وأوضح باركر، في تصريح صحفي لشبكة "voa" الأميركية، أن صديقا له من أصل أوكراني، كان يخدم إلى جانبه في العراق، مؤكدا أنه ينظر إلى خطوته بمثابة دفاع عن قيم الصداقة والعدل.

وسبق لباركر أن خدم ميدانيا في كل من البوسنة والعراق، وهو اليوم مقبل على تجربة جديدة محفوفة بالمخاطر، رغم كونه أبا لعدة أبناء.

وحتى قبل دعوة زيلينسكي، كان باركر قد قرر إلى جانب 12 متطوعا آخرين أن يذهبوا للقتال، من خلال السفر إلى بولندا، ثم التسجيل عند الحدود، لأجل دخول "ساحة الوغى".

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