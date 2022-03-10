افضل مبرمجين للمنظومات في الشرق الاوسط..

2022/03/10 | 21:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرف صغيرة وملاك قليل تصدر منه كل

الاصوات التي تصدح بها حناجر المؤذنين

وقراء القرآن الكريم والمحاضرين

والمتحدثين في المهرجانات والمؤتمرات،

ورغم سيطرتهم على اعلى الاصوات الا انهم

يعملون بهدوء ومهنية واس

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