النقل تبحث امكانية مد خط سكة حديد لربط محافظة واسط بكربلاء

2022/03/10 | 21:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، بحث امكانية تحديد مسار خط سكة حديد لربط الكوت بمدينة كربلاء المقدسة مروراً (بالنعمانية والزبيدية والصويرة ثم المسيب).وقال بيان لإعلام الوزارة تلقته إيرث نيوز إن “مدير عام السكك في الوزارة طالب جواد الحسيني ترأس هذا اليوم في مقر الشركة اجتماعاً موسعاً مشتركاً، ضم نائب محافظ واسط رشيد […]

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