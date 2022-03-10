تعرف على الميزات الجديدة في تويتر

2022/03/10 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن القائمون على تطبيق “تويتر” أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة قد تكون مفيدة للكثير من المستخدمين.وأشار القائمون على التطبيق إلى أن “تويتر” سيحصل على ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على تحقيق الأرباح عبر الترويج لمنتجاتهم.وسيكون بإمكان صاحب الحساب على التطبيق عرض نحو 50 منتجا على صفحته الشخصية، وسيتمكن المستخدمون الآخرون من […]

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