جنرال أمريكي سابق: القوات الروسية غير كفؤ بشكل غير متوقع

2022/03/10 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، بول إيتون، إن القوات البرية الروسية في أوكرانيا كانت "غير كفؤ بشكل غير متوقع”، مشيرًا إلى أنها قللت من شأن المقاومة الأوكرانية.

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