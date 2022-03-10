ابو الحسن الهاشمي زعيماً جديداً لتنظيم داعش

2022/03/10 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت, 10-3-2022 (أ ف ب) – أكد تنظيم الدولة الإسلامية مقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي وتعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي خلفا له، بحسب بيان صدر الخميس.وقال المتحدث باسم التنظيم في تسجيل صوتي “بايع أهل الحل والعقد من المجاهدين الشيخ المجاهد الجليل والسيف الثقيل أبا الحسن الهاشمي القرشي حفظه الله أميرا للمؤمنين وخليفة […]

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